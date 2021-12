Raddoppio ferroviario, Zolezzi: “ieri incontro con commissario De Gregorio. Presto conferenza dei servizi: massimo supporto del M5S”

MANTOVA “Ieri, insieme al Consigliere regionale lombardo, Marco Degli Angeli (M5S) ho incontrato, in videochiamata, la Commissaria straordinaria per la realizzazione del raddoppio ferroviario fra Mantova e Piadena, Chiara De Gregorio. La quale ci ha aggiornato sull’iter di convocazione della conferenza dei servizi” Lo dichiara in una nota il deputato M5s Alberto Zolezzi.

“Il potere commissariale consente di convocarla anche prima che venga definito il percorso ministeriale ordinario dove si attende l’emissione del parere VIA da parte del MITE. Comprendente l’eventuale richiesta di integrazioni da parte del Ministero della transizione ecologica, sulla base delle osservazioni del Ministero della cultura, tra cui l’istanza di una valutazione cumulativa dei progetti del raddoppio ferroviario e delle autostrade Tibre e Mantova-Cremona.”

“La conferenza dei servizi – prosegue Zolezzi – sarà convocata prima di Natale: verrà dato conto delle prescrizioni che si potranno adempiere sulla base dei rilievi di vari enti e delle richieste territoriali, nel rispetto del quadro economico dell’intervento.

Il Movimento 5 Stelle è pronto a dare il massimo supporto e auspichiamo, inoltre, che si possa partire al più presto con il cantiere di quest’opera fondamentale per i territori coinvolti, per dare qualità di vita ai cittadini, per consentire alle imprese di spostare merci su ferro e per ridurre l’inquinamento nella seconda area più inquinata d’Europa.”

“Il trasporto su ferro – conclude – riduce di 30 volte le emissioni in atmosfera rispetto alla gomma e anche nel 2021 i giorni massimi consentiti di sforamento sono stati ampiamente superati sia a Mantova che a Cremona.”