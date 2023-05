Canoa – Sara Vesentini (Canottieri Mincio) convocata per la Coppa del Mondo

Mantova Sara Vesentini della Canottieri Mincio prenderà parte alla prima prova della Coppa del Mondo, in programma da martedì prossimo sino a domenica 14, a Szeged in Ungheria. La talentuosa canoista del club di Cittadella dovrebbe gareggiare nel K4 500 con Irene Bellan della Fiamme Oro, Lucrezia Zironi e Sara Daldoss della Fiamme Azzurre. Bellan prende il posto dell’ex Canottieri Elena Ricchiero, ora alle Fiamme Azzurre che comunque farà parte della spedizione in terra magiara. Sara al momento è in raduno all’Idroscalo. Ricordiamo che questo è anche l’anno delle qualificazioni olimpiche, e sino ad ora il K4 U23 ha dato maggiori garanzie di quello senior.