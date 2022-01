Il centro culturale di Sermide e parte in grande stile

SERMIDE – Sermide e FelonicaUna giornata importante, quella di sabato, per il Comune di Sermide e Felonica, con l’inaugurazione del nuovo centro culturale “L’Approdo” ospitato nei locali dell’ex Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato. Una struttura ammodernata, grazie a una serie di interventi per quasi mezzo milione di euro, in grado di ospitare biblioteca, informagiovani e gli uffici dedicati a istruzione, sport e promozione del territorio.

«Già nel 2016 era stato eseguito un primo intervento di miglioramento sismico, poi nel 2017 partiva la progettazione per l’esecuzione della manutenzione straordinaria che doveva permettere all’immobile di accogliere, oltre ad una nuova biblioteca, tutta una serie di servizi accessori strettamente legati alla cultura, all’istruzione e al mondo giovanile – ha spiegato il sindaco Mirco Bortesi – Nel 2019, dopo il periodo di commissariamento del Comune, il progetto riprendeva il suo percorso con l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e l’apertura del cantiere; in questi giorni si sono conclusi tutti gli interventi sia interni che esterni all’edificio e finalmente, lunedì 24 gennaio 2022, il nuovo centro “L’Approdo – Biblioteca e Servizi Culturali”, aprirà le porte ai cittadini e alle associazioni interessate».

All’interno del nuovo centro hanno trovato sistemazione tutta una serie di ambienti: una biblioteca composta da una sala principale e una zona reception, diverse altre sale per la lettura o lo studio, spazi dedicati all’età prescolare, altre stanze allestite con testi differenziati per fasce di età. Hanno inoltre trovato nuova sede alcuni servizi comunali quali l’Informagiovani, gli uffici di riferimento per la scuola, per lo sport, per la cultura e la promozione del territorio; da ricordare infine la presenza di un ampio locale attrezzato per riunioni e proiezioni e un secondo ambiente per laboratori didattici, artistici e culturali.