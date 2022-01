Strada comunale delle Rasche: procedono i lavori

RIVAROLO – Proseguono i lavori di ristrutturazione della Strada comunale delle Rasche, a Rivarolo Mantovano, che con le Strade Castellana e Lame realizzerà la percorrenza ciclabile tra Rivarolo e Cividale.

La scelta strategica, fatta propria dall’amministrazione comunale . spiegano proprio dal Comune di Rivarolo -, di ripristinare la percorrenza delle “strade bianche” comunali e vicinali, per metterle a sistema realizzando la percorribilità leggera del territorio, trova qui la sua declinazione pratica: in una zona agricola, come la nostra la ciclabilità territoriale può essere realizzata riconvertendo le storiche strade comunali e vicinali esistenti ad un uso promiscuo, che consenta l’utilizzo da parte dei mezzi agricoli, ma anche di ciclisti e podisti».

Un’opera che si configura, insomma, come una pratica virtuosa che si prefigge più obiettivi: eliminare il consumo di suolo riducendo al contempo i costi di impianto; portare gli abitanti a fruire il territorio valorizzandone gli aspetti ambientali; recuperare antichi manufatti agrari, dai ponti alle chiaviche, ripristinando al contempo la funzionalità del reticolo idrico minore di scolo delle acque in fregio alla stessa viabilità storica.

L’intervento richiederà una spesa complessiva di 120mila euro di cui 96mila finanziati al Gal Terre del Po. Un investimento importante per il Comune non solo in termini di denaro ma anche in un’ottica, come detto, del rispetto dell’ambiente ed al potenziamento del turismo di prossimità e di quello amante delle ciclovie.