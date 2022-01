Sermide, altri fondi in arrivo per le nuove attività

SERMIDE – In queste settimane sono in corso di erogazione circa 16mila euro come contributo annuale a sostegno delle nuove attività commerciali e artigianali che si sono insediate negli ultimi anni nel Comune di Sermide e Felonica, in attuazione del “Regolamento per la concessione di contributi alle attività economiche” approvato dal Consiglio Comunale di Sermide e Felonica nel 2020.

Gli incentivi sono stati assegnati a tutte le sedici piccole imprese avviate tra il 2018 ed il 2020, in regola con le normative fiscali, le quali riceveranno per i primi tre anni di attività un contributo proporzionale all’Imu ed al corrispettivo Tari dovuti; Il contributo annuale è compreso tra i mille ed i tremila euro e verrà confermato per tre anni consecutivi senza particolari procedure burocratiche.

«La scelta adottata dall’amministrazione di redigere un regolamento permette di rendere strutturale questa misura premiante per le nuove attività che decidono di insediarsi nel nostro Comune – fa sapere l’assessore Edoardo Maestri – Non si tratta infatti di un bando o un finanziamento “una tantum”, ma di un regolamento in vigore da 2 anni e che agevolerà anche negli anni successivi chi decide di investire nel nostro territorio. L’obiettivo di questa misura è quello di dare un sostegno economico concreto, seppur limitato alle possibilità di un Comune, ai primi anni di avvio delle nuove attività, cercando di favorire lo sviluppo commerciale ed artigianale della nostra area e di agevolare l’inserimento lavorativo delle giovani generazioni nel proprio ambito territoriale».