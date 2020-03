Boxe – Rinviata la riunione di pugilato del 20 marzo in programma alla GP Arena

MANTOVA Il grande evento di pugilato previsto per venerdì 20 marzo alla Grana Padano Arena, con due titoli italiani in palio e trasmissione in diretta su Raisport, è stato rinviato e sarà recuperato, almeno questa è la speranza, nei prossimi mesi. Gli organizzatori – il procuratore sportivo Francesco Ventura insieme alla Boxe Mantova e alla Boxe Loreni – hanno preso questa decisione insieme al Comune di Mantova vista l’incertezza della situazione legata al Corona Virus, e stanno già individuando una nuova data (massimo entro i primi di giugno) con la Federazione Pugilistica Italiana, auspicando ovviamente che per allora la manifestazione si possa disputare in assoluta serenità.

I pugili impegnati negli incontri titolati (il campione Arblin Kaba e lo sfidante Luciano Randazzo nei superleggeri, il campione Tobia Giuseppe Loriga e lo sfidante Dario Socci nei welter), ma anche tutti i dilettanti della Boxe Mantova che avrebbero dovuto combattere nel “sottoclou”, stavano entrando nella fase finale della preparazione dopo lunghi mesi di duro allenamento. Per cause di forza maggiore, dovranno rivedere i loro piani e pazientare ancora un po’ prima di poter finalmente dare spettacolo sul ring di Mantova.