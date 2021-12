Intervento a Pegognaga per Piazza Matteotti: riqualificazione da 120mila euro

PEGOGNAGA – PegognagaPer la primavera del 2022 Pegognaga si appresta ad abbellire quell’area di piazza Matteotti, la principale del capoluogo, rimasta troppi decenni alla mercé del tempo benché sia l’unica entrata da nord-ovest nell’agglomerato urbano. Nell’ultimo consiglio comunale è stata approvata a maggioranza l’ultima variazione al bilancio previsionale triennale comprendente lo stanziamento già deliberato in giunta di 120mila euro per rifacimento e abbellimento dell’ingresso in piazza dalla rotonda di convergenza delle vie Sauro-Tazzoli, antistante il costruendo sagrato della nuova chiesa parrocchiale.

«Le imprese – ha spiegato l’assessore Manuela Tirelli – verranno incaricate già quest’anno, in previsione che la chiesa sia completata la prossima estate. Questo progetto è per dare alla chiesa un accesso più consono e al paese un ingresso più decoroso». A tal proposito anche alcuni esercenti di piazza Matteotti hanno rinnovato i locali.

Alla richiesta di precisazioni di Edoardo Bottoni consigliere di RiAttiviamo-Pego il sindaco Matteo Zilocchi ha replicato che l’intervento è «esclusivamente su terreno pubblico. Si tratta di pavimentare l’area antistante la chiesa compresa tra edicola-bar Masella fino alla rotonda d’ingresso alla piazza. C’è già uno studio di fattibilità redatto dai nostri uffici, approvato in giunta. Un anno fa abbiamo un ex assessore della precedente amministrazione ci ha esposto la volontà di quella giunta di risistemare l’area. L’ho ringraziato perché ci ha dato lo spunto di come muoverci. Il parroco ci ha poi esposto quelle che erano le idee realizzabili. Abbiamo perciò concretizzato un progetto pensato dai nostri predecessori: rifacimento e abbellimento, con modifica della pavimentazione di zona, onde incrementarne il decoro».