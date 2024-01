l Comune di Marmirolo dice no all’antenna: Iliad ricorre al Tar

MARMIROLO – La società di telecomunicazioni Iliad Spa ha impugnato di fronte al tribunale del Tar l’ordinanza emessa dal Comune di Marmirolo con la quale lo stesso negava all’impresa di telefonia, la possibilità d installare un impianto di rete con potenza in singola antenna maggiore di 20 W a causa di problematiche di carattere paesaggistico. A tal riguardo l’amministrazione comunale di Marmirolo, a cui fa capo il sindaco Paolo Galeotti è chiamata a costituirsi in giudizio davanti al tribunale amministrativo regionale per lo svolgimento del procedimento legale. Nel dettaglio, Iliad spa richiederebbe l’annullamento, come si legge nella delibera comunale relativa il contenzioso in atto del “Provvedimento di diniego al rilascio di Autorizzazione per installazione di impianti con potenza in singola antenna maggiore di 20 W per telefonia mobile». La questione pertanto sarà risolta in tribunale.