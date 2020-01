“Come ottimizzare adempimenti burocratici ed iniziative di marketing”: convegno al Consorzio agrituristico

MANTOVA – Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una evoluzione esponenziale della digitalizzazione di gran parte degli adempimenti burocratici e degli strumenti di marketing. Nei prossimi anni assisteremo ad una progressiva standardizzazione dei linguaggi digitali in modo tale che informazioni e dati possano essere recepiti e condivisi da più enti. Il portale degli alloggiati del Ministero degli interni esige i dati delle persone ospitate, la Regione pretende l’invio di una comunicazione mensile dei flussi turistici e l’Agenzia delle Entrate esige l’invio telematico di fatture elettroniche ed incassi giornalieri ed ognuno di questi enti ha un proprio sistema con conseguente dispendio di tempo e di soldi. Il Consorzio ha individuato un gestionale in cloud (nessuna programma verrà installato sul pc aziendale), in grado di assolvere a tutti gli adempimenti burocratici che una struttura ricettiva deve affrontare. Un gestionale chiaro, intuitivo ed economico, che sia in grado di trasmettere, oltre alla comunicazione dei dati delle persone alloggiate, i dati fiscali e statistici, di gestire le prenotazioni on line dei intermediari (Booking.com, Expedia, Airbnb), di interfacciarsi con il sito aziendale per ricevere prenotazioni dirette. Questa piattaforma gestionale, denominata Krossbooking, è già stata adottata da alcune aziende mantovane con ottimi risultati e verrà illustrata da Genni Ceresani, responsabile di Krossbooking. In Italia sono più di 1.000 le strutture ricettive connesse. Stamane alle 9.30 nella sede del Consorzio agrituristico mantovano in strada Chiesanuova la presentaizone della piattaforma.