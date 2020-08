La guardia medica cambia numero, utenti in tilt

MANTOVA – Il numero risulta sempre occupato, e così chi ha avuto urgenza in questi giorni della Guardia medica non ha avuto altra opzione che recarsi direttamente all’ambulatorio. Ma anche lì la sorpresa: un cartello avvisa che il presidio è chiuso “causa covid”, e al citofono nessuno risponde.

Per la signora Marina B., 67 anni, l’ultima chance è stata il 118. E proprio questi operatori hanno svelato l’arcano: la Guardia medica di Mantova ha cambiato numero: non più il verde 800-533167, ma d’ora in poi il 116117. «Avrebbero potuto almeno scriverlo sul cartello fuori dalla porta – lamenta la signora –, ma quando poi ho manifestato il disagio mi è stato risposto che non tocca ai medici fare queste cose».