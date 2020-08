Che fare dell’area Tea di vicolo Stretto? Le proposte venerdì in un tavolo-confronto

MANTOVA – Che fare dell’area Tea di vicolo Stretto? Su questo argomento si intavolerà un confronto venerdì alle 19, sotto la titolazione tematica: “Da officina del gas a fabbrica del pensare, creare, fare – Idee per la riqualificazione dell’area Tea di vicolo Stretto”.

Si tratta di una grande porzione di terreno, già in parte utilizzata dal Comune come area di sosta per i residenti del circondario, ma che riserva ancora molti metri quadrati di superficie da utilizzarsi come spazi di pubblici servizi.

Da tempo il tema è all’attenzione delle amministrazioni che succedutesi in via Roma, ma senza particolari slanci, trattandosi di un terreno bisognoso di drastiche e costose bonifiche per via delle attività protratte negli anni. Forse questo tavolo darà le risposte.