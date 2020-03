Coronavirus, sospese le attività della Borsa Merci del 5 marzo

MANTOVA – Ta Camera di commercio di Mantova sospende le attività della Borsa Merci di giovedì 5 marzo 2020. In relazione a quanto disposto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1/3/2020 le attività del Centro Congressi MAMU restano sospese fino all’8/3. Pertanto, le Commissioni di Borsa non verranno convocate giovedì 5 marzo e le C.U.N.- Commissioni Uniche Nazionali – non saranno ospitate a Mantova. Decisioni sulle sedute successive di Borsa Merci verranno comunicate tempestivamente in funzione dell’evolversi della situazione.