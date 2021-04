MANTOVA- “Il Cyberbullismo: dalla prepotenza invisibile alla consapevolezza digitale”: con questo titolo il prossimo 23 aprile, dalle 10 alle 12.30, si terrà il webinar organizzato dal Dipartimento politico sociale di unicollege Ssml di Mantova, in collaborazione con Legal Hackers e Rotary Club Mantova. Con lo sviluppo esponenziale dei social media, si verificano sempre più fenomeni di violenza mediatica tra i giovani che ne fanno uso. Nell’ambito del webinar, l’attuale ed interessante tema sarà osservato e analizzato da più punti di vista con un confronto tra le opinioni dei diversi oratori invitati a partecipare. La giornata inizierà con l’intervento del giornalista Rai e presidente del Rotary Club Mantova Stefano Lorelli che analizzerà il tema della tutela dei minori nella stampa e sul web. Seguirà l’intervento di Barbara Bononi – psicologa forense, specialista in criminologia, consulente per tribunali e procure, docente Unicollege Mantova – la quale tratterà delle “relazioni elettroniche”. Sarà poi quindi la volta di Luca Zardi, ispettore di polizia e responsabile della sezione polizia delle comunicazioni di Mantova, che illustrerà la legge 71 del 2017 riguardante i rischi e i pericoli del web. Concluderà, Filippo Moreschi, avvocato del foro di Mantova e co-founder di Legal Hackers di Mantova, analizzando i profili penali del cyberbullismo attraverso casi pratici. Nell’ambito del webinar è prevista anche la presentazione di un progetto sul cyberbullismo da parte degli studenti dei laboratori CyberLab e MarketingLab. La conferenza sarà introdotta dal professor Turi Cervone, direttore didattico Unicollege Mantova, e dall’ingegner Sergio Serra, presidente di Unicollege. Modererà l’incontro il professor Michele Borgato. L’incontro è gratuito e si terrà sulla piattaforma Zoom.