La pioggia interrompe i lavori di asfaltatura sul ponte di San Benedetto che riapre al traffico

SAN BENEDETTO – Un altro stop ai lavori di bitumatura del nuovo ponte di San Benedetto a causa della pioggia. Questa mattina, 23 ottobre, è stato quindi riaperto anticipatamente interrompendo, di fatto, l’intervento di riasfaltatura del tratto in alveo iniziato ieri con la fresatura dell’asfalto. Oggi perciò la circolazione è regolare su tutto il ponte e quando le condizioni meteorologiche lo consentiranno verrà completata la bitumatura. Nel frattempo il transito sull’impalcato fresato e non ancora bitumato sarà possibile in condizioni di totale sicurezza, con i limiti di velocità previsti dall’ordinanza.