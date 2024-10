Rugby Serie A – I Caimani guardano tutti dall’alto. Tejerizo: “Sotto col Patavium”

VIADANA I Caimani hanno ottenuto un’importante vittoria domenica scorsa a Badia Polesine, imponendosi per 31-13 contro il quindici rodigino che deve ancora rigiocare la gara della prima giornata a Villorba. Questo successo ha riscattato la netta sconfitta subita nella stagione precedente sullo stesso campo. Inoltre, unito alla vittoria dell’esordio allo Zaffanella contro il Valpolicella, ha permesso alla cadetta viadanese di raggiungere quota dieci punti e di portarsi in vetta al girone 3 della Serie A. Domenica prossima, i Caimani saranno impegnati a Rubano contro il Patavium.

«Il successo a Badia Polesine – afferma coach Tejerizo – ci dà grande serenità e ci consente di preparare al meglio la prossima partita col Patavium. Sarà una gara molto, molto dura, ancora in trasferta. Sono contento per la vittoria a Badia Polesine: abbiamo iniziato bene la partita, ma poi l’indisciplina ci ha messo in difficoltà. Nella ripresa, però, abbiamo fatto leva sul nostro gioco e, grazie al grande lavoro dei ragazzi, che ci mettono sempre l’anima, siamo riusciti a sfruttare le occasioni per segnare». «Il primo tempo è stato molto combattuto – aggiunge il gm Ulises Gamboa – ma nella ripresa la squadra ha legittimato la vittoria. E’ un gruppo giovane, molto importante per il nostro club, con ragazzi che devono crescere e dimostrare di poter giocare in prima squadra».