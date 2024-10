Calcio Eccellenza – Castiglione e Castellana di nuovo in campo

Mantova Castiglione e Castellana tornano in campo stasera (alle ore 20.30) per giocare il turno infrasettimanale, anticipo dell’ultima giornata del girone di andata dell’Eccellenza. Partiamo dai mastini che, reduci dalla vittoria di domenica con il Città di Albino che ha interrotto la serie nera di quattro sconfitte, ospitano al Lusetti la Soresinese. «Mi aspetto una gara difficile – afferma mister Sergio Volpi – dovremo interpretarla con concentrazione e cattiveria agonistica. Nel calcio sono gli episodi a fare la differenza, per questo dovremo portare l’inerzia del gioco dalla nostra parte». «Con l’Albino – prosegue – dovevamo chiuderla prima. La vittoria è stata meritata perché abbiamo avuto parecchie occasioni; peccato aver preso gol ad un minuto dalla fine». Per Volpi, quella di stasera, è la terza presenza sulla panchina rossoblù: il bilancio dice una vittoria e una sconfitta. «Non mi do mai delle valutazioni. Piuttosto cerco di trasmettere alla squadra positività e tranquillità. I ragazzi sono forti, ma devono capire che l’atteggiamento è molto importante, contro chiunque. Serve più convinzione nei mezzi e cinismo. Anche col Carpenedolo abbiamo creato tanto, però non siamo riusciti a concretizzare le occasioni. Il Castiglione è una squadra che ha ampi margini di miglioramento: dipende tutto dai ragazzi. L’importante, adesso, è continuare su questa strada e creare un filotto positivo per risalire».

Il Castiglione si è sbloccato, la Castellana invece si è inceppata. «Non meritavamo di perdere le ultime due partite – spiega il tecnico Giovanni Arioli – ci è girata male sia con lo Scanzorosciate, dove dovevamo passare in vantaggio nel primo tempo, che con l’Offanenghese. Ci siamo divisi un tempo a testa, ma i punti li abbiamo lasciati agli altri. E’ una fase in cui fatichiamo a segnare e sbagliamo anche i rigori. Inoltre scendiamo in campo con un approccio troppo tenero. Però fa parte del calcio che, come la vita, va a periodi. L’importante è recuperare tutti i giocatori perché fino ad oggi non ho mai avuto l’intera rosa a disposizione». Non c’è tempo per rifiatare, i biancazzurri stasera vanno di nuovo in trasferta, a Orzinuovi, per affrontare la lanciatissima Orceana. «E’ una grande squadra – avverte Arioli – l’ossatura è la stessa dallo scorso anno, con giocatori forti soprattutto in attacco. Noi andiamo là per fare la nostra partita. Le sconfitte demoralizzano, però siamo consapevoli tutti quanti di avere il potenziale per giocarci le nostre carte e che dobbiamo salvarci. Per questo ci sarà da lottare gara per gara. Servirà attenzione, soprattutto in difesa».

Il programma (ore 20.30)

Carpenedolo-Offanenghese

Castiglione-Soresinese

Cazzagobornato-Valcalepio

Città di Albino-Scanzorosciate

Juvenes Pradal.-Atl. Castegnato

Orceana-Castellana

Rovato Vertovese-Cellatica

Soncinese-Darfo Boario

Sport Casazza-Bsv Garda

Classifica Rovato Vertovese 17, Carpenedolo 14, Juvenes Pradalunghese 14, Orceana 14, Scanzorosciate 12, Offanenghese 11, Bsv Garda 10, Darfo Boario 9, Castiglione 9, Castellana 9, Soncinese 8, Soresinese 7, Valcalepio 7, Città di Albino 7, Cellatica 7, Atletico Castegnato 5, Cazzagobornato 5, Sport Casazza 5