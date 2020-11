Ladri in azione ma a mani vuote a Ponti

PONTI SUL MINCIO Raid ladresco anche nel piccolo centro di Ponti sul Mincio, ma i malviventi che sabato hanno preso di mira due abitazioni sono, a quanto risulta, dovuti fuggire a mani vuote perchè non avevano tenuto conto della presenza dei residenti all’interno delle loro abitazioni. Sulla vicenda stanno ora indagando i carabinieri di Castiglione.

Nonostante il lockdown, e quindi con un probabilità quasi del 100% che nelle abitazioni siano presenti i residenti, non mancano comunque episodi di piccole bande di ladri, quando non addirittura di criminali che agiscono da soli, che prendono di mira i paesi della nostra provincia: nei giorni scorsi era accaduto a diverse abitazioni di Villimpenta – con bottini anche abbastanza consistenti – e a Torriana di Serravalle a Po (in questo caso senza refurtive rilevanti) esabato invece è stata la volta del comune più settentrionale della nostra provincia. In un caso i malviventi si sono introdotti al primo piano di un’abitazione dopo avere forzato una finestra ma sono stati messi in fuga dai residenti che si trovavano al piano terra e che sono stati messi in allarme dai rumori. Stesse modalità e ancora ladri a mani vuote anche in un’abitazione poco distante.