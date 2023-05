Calcio Promozione, play off – Castellana, serve un altro exploit contro l’Orceana

Castel Goffredo Il weekend dedicato ai play off e play out dei campionati dilettanti si apre ancora una volta con gli spareggi del campionato Promozione. E tocca quindi alla Castellana tenere alta la bandiera del calcio mantovano nella sfida di secondo turno, di fatto la finale del girone D, sul campo dell’Orceana (fischio d’inizio alle ore 17). Come sette giorni fa ad Asola, la squadra allenata da Alessandro Cobelli dovrà ribaltare il fattore campo e per riuscirci, in virtù del peggiore piazzamento in classifica, ha un solo risultato a disposizione, la vittoria. Serve quindi un’impresa ai goffredesi, ma il successo nel derby ha dato entusiasmo e fiducia alla squadra e la missione non è impossibile. E’ naturalmente il terzo confronto stagionale tra le due contendenti, che in campionato hanno ottenuto una vittoria a testa con fattore campo sempre rispettato: 1-0 per la Castellana all’andata al Comunale e 3-0 per i bresciani nel ritorno a Orzinuovi. L’Orceana, seconda al termine della regular season, ha saltato il primo turno dei play off in virtù dei dieci punti di vantaggio sulla quinta. Nella passata stagione, come forse i più attenti ricorderanno, ha giocato e avuto la peggio nei play out di Eccellenza contro il Castiglione. In Eccellenza vuole tornare, ma la Castellana è decisa a sbarrarle la strada, forte del ritrovato smalto e con tutti gli effettivi a disposizione (l’unico indisponibile è Azzini).

«Affrontiamo una squadra molto forte – avverte mister Cobelli – è partita con il chiaro intento di tornare subito in Eccellenza e ha rinforzato il suo già buon organico con validi innesti per centrare questo obiettivo». Va detto che anche la Castellana è stata costruita per vincere il campionato, ma ha dovuto fare i conti strada facendo con una lunga serie di infortuni che ne hanno intralciato il cammino. Si è qualificata per i play off in extremis, ma adesso sembra lanciatissima. Ci aspettiamo, insomma, una sfida aperta ed equilibrata. «Dobbiamo essere pronti sul piano agonistico – dice ancora Cobelli – attenti e concentrati per novanta minuti. Ci serve solo la vittoria e questo, almeno sul piano mentale, non è detto sia uno svantaggio».

I play off della Promozione prevedono una terza fase con le sei vincenti dei rispettivi gironi suddivise in due triangolari. Qualora passasse il turno, la Castellana se la vedrà contro le qualificate dei gironi C (finale Casazza-Azzano Grassobbio) e B (Arcellasco Città di Erba-Calolziocorte) e giocherà in trasferta la prima partita, sabato 27 maggio, contro la squadra uscita dal girone C.