Calcio dilettanti, le amichevoli di fine anno – Bel derby tra Porto e Union Marmirolo. San Lazzaro affronta il Mozzecane, Gove contro il Mantova Primavera

Mantova Amichevoli di fine anno. Si comincia questa mattina alle 10.30 al Migliaretto con la sfida fra il San Lazzaro e il Mozzecane, squadra veronese di Eccellenza. Mister Jacopetti non avrà tutti gli effettivi a disposizione e dovrà attingere dunque dalla Juniores, come per altro gli è capitato spesso anche in campionato. Nel pomeriggio, alle 14, bel derby a Ca’ Rossa tra il Porto e l’Union Team Marmirolo. Entrambe le squadre sono a corto di giocatori e dunque ci sarà spazio per molti elementi delle rispettive Juniores. Proprio ieri, tra l’altro, il Porto ha ringraziato il centrocampista Andrea Tomassetti, capitano di lungo corso, con un post su Facebook. «Il giocatore – spiegano dalla società – non lascia il Porto. Continuerà ad allenarsi con la squadra, ma alla domenica si dedicherà alla famiglia».

Partitella in famiglia per Castellana e Asola, che effettueranno un galoppo contro le Under 19. La gara dell’Asola si disputerà a Casalromano. Alle 15 a Governolo i Pirati affrontano la Primavera del Mantova guidata da Gabriele Graziani. Anche i rossoblù hanno parecchie defezioni per cui mister Melara dovrà pescare nella Juniores. L’attaccante Salvatore Ciadamidaro, come abbiamo scritto anche ieri, è stato ceduto al Pralboino. Vi dobbiamo invece una correzione perchè l’amichevole tra Viadana e Mezzani non si giocherà domani, bensì sabato 13 gennaio.