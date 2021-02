Calcio Serie C – Mantova, terzo ko di fila: a Perugia finisce 4-2

PERUGIA Il Mantova incassa la terza sconfitta consecutiva a Perugia. Primo tempo scoppiettante: Perugia in vantaggio alla prima occasione, dopo 7 minuti, con una deviazione di Bianchimano. Il Mantova reagisce e la ribalta tra il 14′ e il 22′ con Baniya (colpo di testa su azione di corner) e Cheddira (diagonale). Ma il Perugia non ci sta e fa 2-2 al 25′ con un tiro a incrocio di Falzerano. Nel recupero del primo tempo Bianchimano di testa centra l’angolino e riporta avanti gli umbri. Nel secondo tempo Burrai su punizione (deviata) porta a 4 le reti del Grifone. L’Acm resta aggrappato di un soffio alla zona play off, anche se viene raggiunto dal Matelica. Domenica alle 17.30 al Martelli arriva la Sambenedettese.

La cronaca

Buon pomeriggio dallo stadio Renato Curi di Perugia. Dopo la scoppola rimediata contro il Padova, il Mantova cerca un risultato di prestigio in casa di una delle favorite alla promozione in B. All’andata i virgiliani riuscirono nel colpaccio con un memorabile 5-1. Mister Troise deve fare a meno degli infortunati Milillo e Zanandrea. Nel Perugia (in panchina) c’è l’ex biancorosso Vano. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

PERUGIA-MANTOVA 4-2

PERUGIA (4-3-2-1): Fulignati; Cancellotti, Angella, Sgarbi, Favalli (89′ Negro); Kouan (68′ Di Noia), Burrai (68′ Vanbaleghem), Sounas; Elia (77′ Moscati), Falzerano; Bianchimano (77′ Vano). A disp.: Minelli, Murano, Crialese, Lunghi, De Marco, Angori, Morina. All.: Caserta.

MANTOVA (4-3-1-2): Tozzo; Pinton, Baniya, Checchi, Bianchi; Saveljevs (46′ Zibert), Militari (89′ Mazza), Gerbaudo (62′ Silvestro); Guccione (62′ Di Molfetta); Ganz (62′ Zigoni), Cheddira. A disp.: Tosi, Zappa, Palmiero, Sane, Panizzi, Fontana, Lucas. All.: Troise.

ARBITRO: Antonino Costanza di Agrigento (assistenti: Barone di Roma e Salama di Ostia Lido)

RETI: 7′ e 47′ pt Bianchimano, 14′ Baniya, 22′ Cheddira, 25′ Falzerano, 51′ Burrai

NOTE: Ammoniti: Bianchi, Guccione, Angella, Favalli. Calci d’angolo: 5-4. Recupero: 3′ + 4′

Secondo tempo

94′ Finisce qui.

90′ Si chiude sotto un autentico nubifragio. Quattro minuti di recupero.

89′ Ultimo cambio per Troise: esce Militari, gli subentra Mazza.

86′ Buona palla per Cheddira, che non ci crede abbastanza e si fa respingere il tiro da un difensore.

77′ Nelle fila del Perugia entra l’ex attaccante del Mantova Michele Vano.

72′ Su un campo sempre più appesantito dalla pioggia la partita si trascina fiaccamente verso la fine.

66′ Sinistro di Militari da fuori area, potente ma fuori misura.

62′ Triplo cambio per Troise: escono Gerbaudo, Guccione e Ganz, entrano Silvestro, Di Molfetta e Zigoni.

59′ Il Perugia controlla in scioltezza il doppio vantaggio.

57′ Colpo di testa di Bianchimano su cross di Cancellotti. Tozzo blocca a terra.

55′ Il Mantova prova a reagire, ma non trova il varco giusto.

54′ Intanto piove a dirotto .

51′ Quarto gol del Perugia. Punizione da 30 metri di Burrai, deviazione fortuita ma determinante di Cheddira che spiazza Tozzo.

46′ Comincia la ripresa. C’è un cambio nel Mantova: fuori Saveljevs, dentro Zibert.

Primo tempo

45′ + 3′ Il primo tempo finisce qui, dopo un ulteriore minuto di recupero concesso.

45′ + 2′ Perugia in vantaggio. Cross dalla bandierina, perfetto colpo di testa di Bianchimano che centra l’angolino. Proteste del Mantova per la presenza di un pallone in campo al momento della battuta del calcio d’angolo.

45′ Due minuti di recupero.

44′ Prodigioso salvataggio sulla linea di Baniya su conclusione di Angella!

42′ Nulla di fatto dalla bandierina.

41′ Break Mantova: c’è il terzo angolo per Guccione e compagni.

40′ Momento favorevole al Perugia. Tozzo in presa alta su cross di Favalli.

37′ Punizione per il Perugia dalla destra. Batte Burrai, batti e ribatti in area, conclusione di Falzerano deviata in corner.

37′ Il primo ammonito del match è Bianchi, che ferma fallosamente lo sgusciante Elia.

32′ Proteste del Perugia per un presunto tocco di mano in area di Baniya. L’arbitro fa cenno di proseguire.

29′ Dall’altra parte è Kouan ad impensierire Tozzo con un rasoterra dal limite. Fuori.

28′ Mantova in avanti, ma Cheddira di testa, su cross di Pinton, colpisce male e la palla va a lato.

27′ Grandi emozioni al “Curi”. Non c’è un attimo di sosta.

25′ Il Perugia trova subito il pari. Autore Falzerano che approfitta di un errore di Baniya, si aggiusta bene la palla e infila Tozzo con un rasoterra ad incrocio.

22′ Mantova in vantaggio!!!!!! Ganz appoggia a Cheddira che si fa largop in area e fulmina Fulignati con un preciso diagonale.

17′ Perugia pericoloso con un diagonale di Bianchimano fuori misura.

14′ Pareggio del Mantova!!!!!!!! Corner di Guccione, Cheddira di testa allunga la palla che arriva a Baniya, lesto a spingere in rete a due passi dalla porta.

12′ Gerbaudo pesca Guccione che stoppa bene e mette al centro un traversone troppo alto per Ganz.

11′ Davvero sfortunato il Mantova, che sembrava entrato in campo col piglio giusto e stava pressando a tutto campo gli avversari.

10′ Si riprende a giocare.

9′ Il gioco è fermo da un paio di minuto per un infortunio al capo di Bianchimano, che viene fasciato.

7′ Perugia in vantaggio alla prima conclusione. Burrai da fuori area, rasoterra deviato da Bianchimano e Tozzo beffato.

3′ Guccione toglie il pallone dai piedi di Sounas che si stava divincolando bene in area.

Gli umbri battono il calcio d’inizio. Si comincia.

Perugia in classica maglia rossa con pantaloncini bianchi, Mantova in tenuta azzurra.

Con l’inno del Perugia in sottofondo, le squadre fanno il loro ingresso in campo.