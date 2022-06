Calcio a 7 – Sermide-Poggio: venerdi il gran finale del 10° Torneo dei Quartieri di Ostiglia

Ostiglia Pronostici rispettati nelle due semifinali del 10° Torneo dei Quartieri di Ostiglia. Poggio e Sermide sono le due finaliste. Troppo quadrato questo Sermide per i Saints, che sicuramente avranno il rimpianto di assenze (Gjini e Magro) rivelatesi determinanti, ma sono stati bravi a restare in partita fino a metà ripresa. Poi la rete di Danza ha chiuso definitivamente i giochi in favore del Sermide. Nell’altra “semi”, il Borgocarbonara ha provato a tenere testa ai ragazzi di Poggio: prima frazione divertente ed equilibrata, ma i biancazzurri sono stati cinici a portarsi sul 4-1. Ad inizio ripresa, Perdichizzi (che insegue Xeka nella classifica cannonieri, 9 reti a 8) ha portato i suoi sul 5-1. I rossoneri non hanno mollato risalendo sul 5-3 con un gol spaziale di Daniele Rossi, ma la rimonta non è riuscita e Bacchiega ha chiuso i conti siglando il 6-3 finale.

Poggio e Sermide si affronteranno quindi venerdì sera alle ore 21.30 nella finalissima che vedrà di fronte due squadre che sono avanzate a ritmo spedito, con 4 successi su 4 incontri giocati, e che ci regaleranno l’ultimo atto di questa “Special Edition” alla caccia della Coppa.