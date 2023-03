Nutrie, nel 2022 catturati 62.082 esemplari. Cortesi (Confagricoltura): per un’eradicazione efficace serve fare di più

MANTOVA Si ferma a quota 62.082 il conteggio relativo alla cattura delle nutrie all’interno della provincia di Mantova per l’anno 2022. Questo quanto emerge dai dati ottenuti dall’amministrazione provinciale. In totale sono stati 233.010 i chilogrammi smaltiti, con numeri in leggero calo rispetto al 2021, quando furono catturati 67.357 esemplari, pari a 245.740 chilogrammi. «Rispetto a pochi anni fa – spiega Alberto Cortesi, presidente di Confagricoltura Mantova – i numeri sono decisamente migliorati, e di questo ringraziamo i comuni che attivamente si sono spesi per attuare un contenimento efficace. Torniamo però a ripetere che, per far sì che si metta in atto una vera e propria eradicazione, bisognerebbe catturare almeno 100.000 nutrie ogni anno. Invitiamo i comuni fermi a “zero catture”, ancora troppi, a darsi da fare maggiormente, per fornire il proprio contributo a una causa che riguarda tutti, nessuno escluso. Anche coloro che catturano tra le 100 e le 200 nutrie dovrebbero aumentare i propri sforzi». Le nutrie infatti «oltre ad arrecare gravi danni alle colture in campo – prosegue Cortesi – sono un pericolo anche a livello di circolazione stradale e di sicurezza in generale. Numerosi sono stati gli incidenti causati da esemplari sulle carreggiate, o anche dovuti a cedimenti strutturali di argini o ponti, erosi dalle tane scavate in profondità». Nonostante il calo dell’ultimo anno, i numeri come detto sono in crescita a livello complessivo. Basti pensare infatti che nel 2016 furono 14.648 le nutrie catturate, passate poi a 26.975 nel 2017, a 41.497 nel 2018, a 41.514 nel 2019 e a 50.474 nel 2020. Solo nell’ultimo biennio dunque si è andati ben oltre quota 60.000. A livello di singoli comuni, per il secondo anno consecutivo a primeggiare è Borgo Virgilio, che nel 2022 ha rimosso 3.686 esemplari. Sul podio anche Roncoferraro con 3.493 e Asola con 2.983. Completano la “top ten” poi Ostiglia (2.594), Sabbioneta (2.432), San Giorgio Bigarello (2.397), Bagnolo San Vito (2.383), Bozzolo (2.346), Viadana (2.276) e Castel Goffredo (2.250). “Maglia nera” per le zero catture invece per quattordici comuni, vale a dire Solferino, Cavriana, Monzambano, Ponti sul Mincio, Rivarolo Mantovano, Porto Mantovano, Mantova, Pomponesco, Sustinente, San Giacomo delle Segnate, San Giovanni del Dosso, Poggio Rusco, Magnacavallo e Borgo Carbonara.