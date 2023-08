Rugby Serie A Elite – Il Viadana comincia la preparazione. Pavan: “Fondamentale partire bene”

VIADANA Vacanze finite per il Rugby Viadana. La stagione ufficiale dei gialloneri del presidente Giulio Arletti è iniziata ieri mattina allo Zaffanella col raduno a ranghi incompleti della compagine impegnata nella Serie A Elite (ex Top 10). Clima da primo giorno di scuola, con i saluti tra i vecchi e nuovi giocatori, tutti accolti dallo staff tecnico capitanato da Gilberto Pavan e dal gm Ulises Gamboa.

Spiega Pavan, coordinatore dello staff tecnico: «Più che altro, in questo primo giorno si è svolta una riunione tecnica, in cui abbiamo illustrato la composizione dello staff tecnico. Era importante farci conoscere alla città di Viadana e far conoscere il club ai nuovi atleti. Abbiamo anche illustrato il programma degli allenamenti. Domani (oggi, ndr) si inizia a lavorare coi test: alle 7.45 faremo un breve riscaldamento, poi cominceremo con gli esercizi. Il programma prevede di coinvolgere subito i componenti della mischia, prima linea, seconde e terze linee, per finire coi tre quarti. Anche venerdì (domani, ndr) sarà così. Poi da lunedì a partire dalle 6.30 inizierà la preparazione vera e propria».

Pavan ne approfitta per analizzare le insidie della nuova stagione: «La Serie A Elite presenta solo nove squadre al via. Si tratta di una formula nuova, che anche noi siamo curiosi di provare. Per quanto riguarda le nostre ambizioni, sarà molto importante farci trovare pronti fin dalla gara d’esordio». Il Viadana non presenta un coach vero e proprio, bensì uno staff con più professionisti che si occupano della preparazione della squadra: «Io – specifica Pavan – sono il coordinatore tecnico e mi relaziono con gli altri componenti. Per massimizzare i risultati, sarà importante mantenere una linea comune di pensiero sia tra noi tecnici che nei confronti degli atleti».

L’unica vera amichevole del Viadana sarà col Valorugby a Reggio Emilia. Le prime due si svolgeranno a Viadana contro Monferrato e Cus Torino, formazioni della Serie A, e vedranno in campo squadre miste del club rivierasco, vale a dire Caimani-Viadana. Serviranno soprattutto per vedere in azione gli atleti più giovani.

Ricordiamo che il campionato scatterà nel weekend del 7-8 ottobre. Le prime 6 classificate accederanno ai play off suddivise in due gironi da 3 squadre ciascuno: al girone 1 la prima, la quarta e la quinta classificata; al 2 la seconda, la terza e la sesta. Le prime classificate dei due gironi si contenderanno il titolo di campione d’Italia nella finale del 25 o 26 maggio (da definire) in campo neutro.