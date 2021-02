Partiti a San Biagio i lavori di illuminazione dell’ultimo tratto di ciclabile: 22 i nuovi punti luce

SAN BIAGIO (Bagnolo) – Complice il ritorno delle giornate tiepide e soleggiate, sono finalmente iniziati i lavori di completamento dell’illuminazione lungo la pista ciclabile che da Bagnolo San Vito conduce a Pietole di Borgo Virgilio. Il tratto interessato, nella fattispecie, è quello di San Biagio; stiamo parlando della micro-area che dal ponticello di via Valle prosegue in zona Forcello sin dietro l’azienda “Le Tamerici”, specializzata nella produzione di conserve alimentari di qualità, in particolare confetture e mostarde.

Saranno 22 i nuovi punti luce a led (della potenza di 64w cadauno, ndr) della stessa tipologia di quelli esistenti installati negli 800 metri di ciclopedonale interessati dall’intervento. Progettista e direttore dei lavori è il perito tecnico Enrico Taino mentre gli stessi saranno realizzati da Tea Reteluce e dovrebbero concludersi, intoppi permettendo, entro la fine di aprile o al massimo nei primi giorni di maggio. Il costo dell’opera, come comunicato dagli uffici di via Roma e dall’assessore con delega ai lavori pubblici, all’edilizia e all’urbanistica Moreno Cavicchini, si aggira intorno ai 60mila euro, cifra che verrà saldata a rate annuali. Si specifica che, grazie a quest’ultima tranche di lavori in corso, l’intera area del Comune risulterà “coperta”; per completare l’illuminazione dei restanti chilometri di ciclabile occorrerà quindi in futuro verificare la disponibilità ad intervenire o meno di Borgo Virgilio, in quanto la porzione di territorio attualmente sprovvista di lampioni risulta essere di sua competenza.

Buone notizie quindi per i residenti che, con l’avvicinarsi della bella stagione, potranno permettersi lunghe e salutari passeggiate anche in tarda serata spingendosi, non più alla cieca o con pile al seguito, fin nei pressi del Parco Archeologico del Forcello