Mancanza di risorse, Sarasini stoccato dai cittadini

COMMESSAGGIO – Un messaggio di polemica, o forse di sensibilizzazione, quello pubblicato nei giorni scorsi durante lo svolgimento di alcuni lavori stradali, dal primo cittadino di Commessaggio Alessandro Sarasini , volto a denunciare le difficoltà, generate dalla mancanza di risorse, che lo stesso sindaco si troverebbe ad affrontare a livello amministrativo.

Messaggio che tuttavia gli si è rivolto contro in seguito al commento postato da uno dei numerosi utenti intervenuti sulla questione.

Quest’ultimo, forte delle proprie convinzioni, ha di fatto contraddetto l’ amministratore sostenendo che la risoluzione delle problematiche citate sarebbe principalmente dipesa da una buona conoscenza amministrativa, conoscenza di cui la figura del sindaco dovrebbe disporre. «Noi che viviamo nella regione più ricca, – scrive Sarasini – con disavanzi fiscali che finiscono a finanziare qualche inutilità, abbiamo abbandonato la manutenzione alle strade, abbiamo infrastrutture a pezzi al limite della sopportazione. Questa è la testimonianza tangibile del disagio – conclude il sindaco – che si prova ad amministrare senza euro». Diversi i commenti di sostegno, ma tra questi anche un messaggio di dissenso, altrettanto condiviso.

«Mi spiace sindaco, non si tratta di povertà, – commenta un cittadino – si tratta di organizzazione e conoscenza delle materie. Con gli stessi soldi si possono fare le cose comunque bene. In questo caso sarebbe bastato attendere la fine della pioggia o la fruizione di un compattatore che non costa un patrimonio, ma chi dirige – conclude con una stoccata l’utente – dovrebbe conoscere o rispondere all’inefficienza».