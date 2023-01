A Castel Goffredo nel 2023 due medici di base vanno in pensione

Il dottor Pierre Remy Boisdon e la dottoressa Ylenia Zigliani cesseranno la propria attività professionale dal 6 gennaio 2023 e, pertanto, i loro pazienti dovranno effettuare la scelta di un nuovo medico di medicina generale tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di Castel Goffredo. L’Ats della Val Padana e il Comune informano che la scelta di un nuovo medico potrà essere effettuata in via preferenziale attraverso il canale online collegandosi al sito internet: www.fascicolosanitario.regione.lombardia.it, con informazioni presso il numero telefonico 800-318.318. In via secondaria sarà possibile recarsi anche presso l’Ufficio Gestione Assistiti dell’Asst di Mantova-Sede Territoriale di Asola in via Schiantarelli 3, aperto dal martedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 e il lunedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e dalle ore 13.30 alle ore 16. Per l’operazione di scelta del medico è possibile presentarsi di persona, muniti di tessera sanitaria e documento di identità, oppure tramite persona incaricata munita di delega compilata a cura dell’interessato, tessera sanitaria e documento di identità del delegante e del delegato. Sarà possibile, in aggiunta, effettuare la scelta di un nuovo medico tra quelli disponibili nell’ambito territoriale di Castel Goffredo anche recandosi presso qualsiasi farmacia del paese.