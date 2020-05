Calcio Terza Categoria – La River conferma il tecnico Massimo Mirandola

REVERE Sarà ancora Massimo Mirandola a guidare la River nel prossimo campionato di Terza Categoria. L’investitura arriva direttamente dal presidente Enrico Berti, che ripercorre così il cammino nell’ultima stagione, per la verità non brillantissimo. «Abbiamo lasciato qualche punto per strada – ricorda il primo dirigente – il mister aveva a disposizione un organico con atleti molto legati alla società, la squadra non aveva ancora espresso tutte le sue potenzialità, ma c’erano ancora tante gare da disputare e concrete possibilità di crescere e migliorare la posizione in classifica».

La programmazione per la prossima stagione non riguarda solo la prima squadra; la dirigenza granata sta gettando le basi anche per il settore giovanile. «Potremo contare sulla squadra allievi – afferma Berti – che sarà affidata a Ivan Calzolari. Il che ci consente di guardare al futuro, nel senso che un domani potremo avere anche la juniores, che al momento manca. Tutte confermate le altre formazioni del vivaio, dai giovanissimi ai primi calci».