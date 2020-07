Muore schiantandosi contro il guard rail della strettoia del ponte di San Benedetto

BAGNOLO SAN VITO Si è schiantato contro la cuspide del guard rail centrale del restringimento di carreggiata in uscita dal ponte di San Benedetto Po. Walter Maimone, un 43enne originario della Sicilia e residente a Roma, ha perso la vita ieri verso le 22.30 mentre con la sua auto stava percorrendo la Romana in direzione di Bagnolo San Vito. All’origine del tragico schianto potrebbe esserci un malore che ha colto il 43enne, oppure una distrazione fatale. Al momento dell’incidente sulla zona si stava abbattendo un violento temporale con pioggia battente e lampi che potrebbero avere abbagliato l’automobilista, il quale, forse perché non del posto, potrebbe non avere visto l’ostacolo. L’uomo è stato soccorso dal 118 con l’ausilio dei vigili del fuoco. Estratto dall’abitacolo della sua auto è stato caricato in ambulanza ma è deceduto prima che il mezzo potesse avviarsi verso l’ospedale. I rilievi di legge sono stati effettuati dagli agenti della Polizia Stradale di Mantova.