Nasce l’Archivio Enrico Longfils

MANTOVA A trent’anni dalla scomparsa di Enrico Longfils (Mantova, 1914 – Rimini, 1992), nasce un archivio che intende valorizzare la sua attività artistica.

Di padre di origine belga e madre lombarda, si laurea a Venezia all’Università Ca’ Foscari, in Lingua e letteratura inglese che insegnerà fino al 1971 quando, per dedicarsi in modo completo alla pittura, abbandonerà la scuola.

Nella sua formazione artistica ha un ruolo importante lo zio materno, Arturo Raffaldini, famoso restauratore che lo invita a dedicarsi alla pittura. I primissimi passi del pittore Enrico Longfils vengono mossi attorno alla metà degli anni ’30, in una sperimentazione che, in alcuni casi, si rivolge all’astrattismo. Il suo percorso procede misurandosi anche con l’arte impressionista e post-impressionista da cui resta fascinato soprattutto per la rappresentazione del mondo naturale e dei paesaggi.

Poi, come ricorda il critico Gianfranco Ferlisi (in “La Collezione d’Arte Moderna e Contemporanea della Provincia di Mantova tra mecenatismo e politiche culturali”, Mantova, 2011, p. 148) “nel dopoguerra aggiorna la sua opera, schiarisce la tavolozza e smagrisce il pigmento, fino ad arrivare a una pittura tersa che vive in un’aura di sospensione metafisica. Partecipa ad alcune edizioni del Premio Suzzara, ma, dalla fine degli anni Sessanta, la sua figurazione è tramite per la ricognizione di un immaginario che proietta sulla tela il sentimento dell’errare, sentimento individuato nella figura di Ulisse. La figurazione diventa sempre più allusiva, la scelta della linea dell’astrazione è parallela alla necessità di ridurre il racconto del viaggio mitologico a cifra simbolica”.

Tra le mostre più recenti dell’artista ricordiamo le retrospettive tenute a Palazzo Te a Mantova nel 2007 e presso la Galleria dell’Immagine di Rimini nel 2018.

L’archivio, curato da Eugenia Longfils e Davide Longfils, avrà sede in piazza Sordello 24 e si occuperà di redigere gratuitamente le autentiche delle opere di proprietà dei collezionisti.

All’artista verrà dedicato il sito www.archivioenricolongfils.com che sarà online a partire da martedì 15 novembre.

Gli aggiornamenti periodici del sito comprenderanno anche una serie di racconti ispirati dalle opere dell’artista a dei giovani scrittori.