Calciomercato dilettanti – Porto: Rossi c’è. Asola, piace Levi. Capelli e Martinetti verso il Curtatone

MANTOVA Il San Lazzaro, sempre alla ricerca di un centrale difensivo (Esposito della Governolese primo obiettivo, che piace anche al Gonzaga), potrebbe trattenere Omorogieva, che invece con gli aquilotti non ha trovato l’intesa. Per l’attacco i biancocelesti seguono sempre Piroli dei Santi, conteso pure dal Curtatone. Sfuma invece l’ipotesi Porto per il forte attaccante: i biancazzurri hanno chiuso il mercato in attacco con l’arrivo di Pasetti, come annunciato ieri. Il direttore sportivo Baraldi ha chiuso anche per la quota del Mantova (2002) Nicolò Rossi. L’Acm ha proposto all’Asola l’attaccante Lorenzo Levi, classe 2003, potrebbe rientrare in rosa il centrocampista Fabio Leni, classe 2000 ex Piacenza. Attualmente ai box per un infortunio ai legamenti, il giocatore aveva già militato con i biancorossi nelle passate stagioni, ma sarà disponibile fra tre o quattro mesi. In uscita dalla Governolese, l’ex Mantova Nicolò Cremonesi, classe 2001, potrebbe rimettersi in gioco addirittura in D, categoria superiore. A cercarlo è stata la Correggese. La Gove lascerà alla Serenissima Basso e Bonini, che hanno detto no al Sermide. Tre acquisti in un solo colpo per il Castellucchio di Omero Rossetti: dal Quaderni giunge l’esperto difensore centrale Nicola Zentilini, chiamato a rilevare Capelli e Martinetti destinati al Curtatone. A Castellucchio si accasano anche il difensore Simone Formentini e l’attaccante Jonata Rivaroli entrambi dall’Olimpia. Il River di Massimo Mirandola si rinforza con l’attaccante Pietro Menegollo dalla Villimpentese. dalla Poggese arriva il centrocampista Donato Maddama, ingaggiato anche il centrocampista Alberto Marin, ex Ostiglia e Concamarise.