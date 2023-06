Nel weekend vandali in azione a Viadana e Pomponesco

VIADANA/POMPONESCO – Weekend all’insegna dei vandalismi a Viadana e Pomponesco dove sono stati segnalati dai cittadini diversi danneggiamenti di aree pubbliche. Rifiuti ma anche panchine distrutte è ciò cui si sono trovati innanzi alcuni residenti nei giorni scorsi.

Rifiuti abbandonati vicino al cestino ed una parte del tetto della tettoia distrutto: questo lo scenario che lunedì si poteva “ammirare” nell’area verde in fondo a via Al Ponte, a Viadana. Spazio dove, probabilmente, qualcuno si era fermato per fare un pic-nic. Sosta dopo la quale, però i commensali hanno abbandonato a terra i numerosi rifiuti prodotti, lasciati proprio vicino al cestino. Immondizia a cui si aggiungono i danni causati alla copertura della tettoia visibilmente strappata da un lato.

Ma quelli registrati a Viadana non sono i soli atti vandalici avvenuti nello scorso weekend: ad essere stata presa di mira da qualche soggetto con scarso senso civico è stata anche una panchina installata sull’argine di Pomponesco, proprio nei pressi del cartello stradale che indica la riserva Garzaia nella golena del Po. Vandalismi che non sono nuovi in quell’area di Pomponesco dove già alcuni mesi fa, nei giorni delle festività pasquali, era stata realizzata l’installazione creata per la processione del venerdì santo.

Vicende, queste, che periodicamente si ripetono tra la rabbia ed il dispacere di cittadini ed amministrazione comunale.