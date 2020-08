Luigi Marani è il nuovo presidente di Api Energia

MANTOVA Dopo un 2019 complicato per l’instabilità e incertezza dei mercati ma comunque positivo i termini di risultati raggiunti, Api Energia ha iniziato un 2020 con molti progetti in campo che però sono stati rallentati dall’emergenza COVID. Il Consorzio però non si è fermato e ha dato il via ad un rinnovamento delle cariche che ha visto la nomina di Luigi Marani (LODI SRL) come nuovo Presidente.

“Dopo l’esperienza come consigliere mi ha fatto molto piacere ricevere questo attestato di fiducia dai miei colleghi – sottolinea Luigi Marani, presidente di Api Energia – il Consorzio Api Energia, da più di venti anni è un punto di riferimento importante per tutte le Aziende Associate nell’approvvigionamento di energia e gas a condizioni particolarmente vantaggiose. Oggi dobbiamo spingere ancora di più sul tema dell’efficientamento e sfruttare ogni opportunità che si potrebbe venire a creare e che a maggior ragione in questo momento di generale difficoltà deve essere eventualmente colta”.

La forza del Consorzio Api Energia è di essere una struttura composta da funzionari e imprenditori che si mettono al servizio degli altri imprenditori e fanno della coesione, delle competenze e dell’entusiasmo un elemento formidabile per raggiungere i migliori risultati, sempre pronti con spirito critico a mettersi in discussione ogni giorno al fine di migliorarsi e ottenere risultati sempre più importanti.

Il nuovo consiglio è guidato dal Presidente Luigi Marani (LODI SRL), dalla vice Presidente Simona Rebecchi ( REBOS OLEODINAMICA SRL)e dai consiglieri Gian Battista Mutti, Daniele Bandioli (CALZIFICIO NUOVA VIRGILIANA SRL), Oscar Beschi (BESCHI SNC) e Marcella Manni (MANNI SPA).

Il presidente Luigi Marani ha sottolineato come il 2020 sia stato un anno critico, ulteriormente complicato dall’emergenza COVID. Le aziende infatti stanno risentendo pesantemente delle incertezze economiche e anche i mercati energetici, caratterizzati da forti speculazioni e grandi difficoltà, purtroppo non aiutano a dare respiro alle nostre PMI e a favorire quella ripresa economica che ogni giorno diventa sempre più fondamentale.

L’importante lavoro svolto in questi vent’anni ha permesso un continuo sviluppo del Consorzio che oggi rappresenta 118 Aziende Consorziate per un totale di 150 milioni di KW annui di consumo e l’obiettivo è di crescere ulteriormente. Il Presidente Marani infatti rimane convinto che il potere dell’aggregazione unito alla dedizione e alla passione darà ulteriori positivi risultati di grande spessore.