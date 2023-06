Medici di base: vanificati gli sforzi per creare un polo al Pot di Bozzolo?

BOZZOLO – In un periodo contraddistinto dalla mancanza di medici di base in tutto il territorio, a Bozzolo si aggiunge un nuovo problema che si teme possa vanificare gli sforzi fatti per portare i medici di famiglia la Pot. I dubbi sorgono dopo che, in seguito ad approfondimenti è emerso come sia nel diritto del medico di avvalersi di un solo ambulatorio. «In tal caso – spiega il sindaco di Bozzolo Giuseppe Torchio – si vanifica lo sforzo di concentrare nel Pot presso l’ospedale di Bozzolo il polo dei medici di base». Un problema che si ripercuote principalmente sull’utenza più anziana o fragile: «evidente – sottolinea, infatti, il primo cittadino – la difficoltà per alcune tipologie di mutuati di trasferirsi per ogni visita da Bozzolo (ospedale) a Campitello».

Il problema è stato sollevato dopo la comunicazione da parte di Ats circa la cessazione dell’attività del medico Maria Luisa Sartori dall’1 luglio; i suoi assistiti saranno presi in carico dall’incaricato provvisorio Marta Marin che riceverà a Campitello. É possibile cancellare la scelta e optare per un altro medico.