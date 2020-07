Oasi Boschetto, tesseramenti in crescita

CURTATONE Si è tenuta sabato 27 giugno nella tensostruttura dell’area feste “Boschetto”, messa a disposizione dall’Amministrazione Comunale di Curtatone l’annuale assemblea degli Associati dell’ “Associazione Sportiva Dilettantistica Oasi Boschetto”, convocata per l’approvazione del bilancio relativo all’esercizio 2019. All’assemblea, svoltasi nel rispetto delle norme di prevenzione antivirus Covid-19, hanno partecipato 87 associati.

Il Presidente dell’Associazione Claudio Bonatti ha illustrato i dati del bilancio che hanno confermato la solidità patrimoniale della società, il positivo trend complessivo dei conti e la politica di graduale rinnovamento e miglioramento delle strutture a disposizione. In incremento costante il numero di nuclei familiari, con 74 nuovi tesseramenti nell’anno 2019 (su totali 1380).

Successivamente si è passati all’analisi della situazione del corrente anno, in particolare per ricordare agli associati le misure che sono state attuate nel rispetto delle indicazioni contenute nei numerosi decreti emanati da Governo, Regione e Comune per riuscire ad aprire il parco garantendo a tutti una fruizione in piena sicurezza.

Sono attivi tutti i servizi disponibili: non ci sono rischi di contingentamento per l’ingresso in sede, ma solo per l’accesso alle vasche per il nuoto (che possono accogliere contemporaneamente 186 bagnanti), sono predisposti gli accessi agli spogliatoi, ai campi di green volley, beach volley, beach tennis e tennis. Non sono ancora consentiti calcio e calcetto, ma all’Oasi Boschetto sono arrivati due nuovi tavoli da teqball – i primi in provincia di Mantova – per misurarsi in un nuovo divertente sport che incrocia calcio e ping pong.

Ai numerosi interventi degli associati che hanno espresso unanimemente il loro plauso al Consiglio Direttivo per gli sforzi fatti nel fronteggiare l’emergenza epidemica, sono seguiti suggerimenti, indicazioni e richieste di informazioni sui progetti futuri. Il bilancio è stato approvato all’unanimità e all’unanimità, in chiusura di assemblea, sono stati eletti Mara Baraldi e Alberto Violi in veste di nuovi consiglieri a reintegro di altrettanti consiglieri recentemente dimissionari.