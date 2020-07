Calcio a 5 – Serie A a 16 squadre, iscrizioni dal 20 al 28 luglio

MANTOVA Ieri si è riunito il Consiglio Direttivo della Divisione Calcio a 5 per definire i principali punti sui quali si articoleranno i campionati della stagione post-Covid. In merito agli organici della Serie A, il massimo organismo federale ha previsto il completamento per un massimo di 16 squadre con particolare attenzione agli eventuali ripescaggi: nel caso il numero di società aventi diritto iscritte fosse pari a 15, si provvederà ad effettuare il ripescaggio di una singola società; nel caso in cui le società iscritte fossero 14, si provvederà ad effettuare il ripescaggio solo nella eventualità in cui le domande presentate siano almeno due in modo tale da permettere di comporre il girone a 16. Per le graduatorie di ripescaggio farà fede il C.U. di prossima pubblicazione.

Il Consiglio Direttivo, su indicazione della Lega Nazionale Dilettanti, ha individuato le date di riferimento per le procedure di iscrizione delle avanti diritto ai Campionati Nazionali: il termine ultimo per la presentazione delle domande di iscrizione è il 28 luglio 2020 (iscrizioni aperte dal 20 luglio). La Co.Vi.So.D. entro il primo agosto 2020, esaminata la documentazione, comunicherà alle società l’esito dell’istruttoria. Eventuali ricorsi potranno essere presentati entro il termine perentorio del 3 agosto alle 14.

Le società non aventi diritto che intendano presentare domanda di ripescaggio per l’ammissione ai Campionati Nazionali di calcio a 5 per la Serie A, A2 e B maschile, A e A2 femminile, dovranno far pervenire la richiesta a partire dal 6 luglio al 20 luglio. La Co.Vi.So.D. esprimerà il proprio parere favorevole o contrario entro il 28 luglio. Eventuali ricorsi dovranno essere depositati entro il termine perentorio del 31 luglio alle 14.

A meno di defezioni all’atto dell’iscrizione, la serie A resta quindi a 16 squadre: il posto delle retrocesse Genova, Real Arzignano e Latina sarà preso dalle tre promosse dall’A2, ovvero Carrè Chiuppano, Real San Giuseppe e Real Rogit. Quest’ultima, però, ha già annunciato il ritiro dalle competizioni per cui il suo posto dovrebbe andare all’Assoporto Melilli, migliore seconda dei tre gironi.