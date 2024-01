CASTIGLIONE – Si terranno oggi alle 14.30 in duomo i funerali di Giacomo Sandrini, da tutti conosciuto con il soprannome di “James”, il 49enne morto mercoledì all’ospedale Borgo Trento di Verona dopo essere precipitato nella bocca di lupo sotta la grata stradale in piazza Dallò. La salma del 49enne è arrivata a Castiglione ieri pomeriggio: in tanti sono andati a fargli visita prima dell’estremo saluto.