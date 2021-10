Piano di abbattimento delle barriere architettoniche

MANTOVA – Un mondo fatto a scale non risponde alle esigenze di una città evoluta e solidale verso soggetti svantaggiati. La giunta comunale ha deliberato di confermare, quale atto d’indirizzo e rispetto agli obiettivi indicati dal consiglio, l’elaborazione e la redazione del “Piano eliminazione barriere architettoniche (Peba.)”. «A breve dovrebbero uscire le linee guida di Regione Lombardia – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Nicola Martinelli – per la redazione del Peba. Sarà l’occasione per far partire un lavoro organico e strutturale sul tema dell’abbattimento delle barriere. In questi anni già molto è stato fatto, in particolare nei lavori di riqualificazione urbana che hanno interessato varie aree della città. Adesso è tempo di fare un ulteriore salto qualitativo. Verranno coinvolti tutti i soggetti e le associazioni interessate grazie al coordinamento fra i settori Lavori pubblici e i servizi sociali del Comune».

È stato dato mandato ai dirigenti dei settori lavori pubblici, territorio e ambiente, Polizia locale e welfare servizi sociali di individuare il personale interno preposto per elaborare tale piano, nonché indicare le eventuali professionalità specialistiche da reperire all’esterno.?

Sarà il dirigente dei lavori pubblici Carmine Mastromarino il coordinatore del gruppo di lavoro, il quale avrà compiti di supervisione dell’attività ed indirizzo. Gli elaborati e la documentazione del Peba, poi, saranno presentati al Consiglio comunale.