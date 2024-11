Pegognaga: durante il Ringraziamento i trattori fanno tappa davanti alla Rsa per salutare gli anziani

PEGOGNAGA – È stata celebrata con grande partecipazione la 13esima Festa del ringraziamento, evento voluto dal mondo agricolo, partecipato da Coldiretti, Cia, Confagricoltura, Gruppo amatori trattori d’epoca, con la collaborazione di Anspi, Pro loco Flexum e unità pastorale Terre Matildiche. Nel corso della messa il parroco don Flavio Savasi ha sottolineato la differenza tra le offerte del ricco, «superfluo di qanto già possiede», e quelle dei poveri che «hanno maggior valore intrinseco». Sono poi intervenuti i rappresentanti del Comune: Giulia Caramaschi, Viola Messori e il vicesindaco Antonio Lui che ha sottolineato la sensibilità dimostrata dai partecipanti al corteo dei trattori, che partiti da via D’Antona, prima di giungere in via Tazzoli a fianco della parrocchiale, hanno sostato in piazza De Gasperi davanti alla Rsa, per permettere a molti anziani, che hanno dedicato la loro vita al lavoro nei campi, di apprezzare l’attenzione nei loro confronti. Gino Capisani, deus ex machina della festa, ha letto la preghiera del coltivatore.