Due autisti dell’ Apam aggrediti in servizio: interviene la Polizia

MANTOVA – Un autista di un autobus di linea dell’Apam aggredito da un automobilista per una lite stradale e un altro che ha rischiato a sua volta di essere aggredito da un passeggero che viaggiava senza biglietto e che disturbava gli altri passeggeri che invece il biglietto l’avevano fatto. Sono due degli interventi eseguiti dagli agenti della Volante della questura nei giorni scorsi. Interventi che rientrano nell’ambito dei controlli specifici che gli agenti della Polizia di Stato hanno eseguito nei pressi delle fermate di autobus di linea, soprattutto quelle maggiormente utilizzate dagli studenti, allo scopo di monitorare i luoghi di aggregazione dei giovani. Nel caso dell’aggressione ai danni di un autista di autobus, questo sarebbe avvenuto, stando a quanto accertato dagli agenti intervenuti sul posto, al termine di una discussione scaturita dal fatto che l’automobilista aveva parcheggiato la propria auto in modo maldestro al punto da impedire all’autobus di ripartire dopo una sosta in fermata. Una discussione degenerata in aggressione alla quale i poliziotti avrebbero poi messo fine. L’automobilista ora rischia tra l’altro una denuncia per interruzione di pubblico servizio. Lo stesso che rischia anche un passeggero che è salito su un autobus urbano senza biglietto mettendosi a disturbare gli altri passeggeri con richieste di denaro e reagendo in modo aggressivo quando l’autista si vedeva costretto a fermare il mezzo per ristabilire l’ordine.