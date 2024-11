Il Comune di Suzzara acquista i materiali della Pro loco

SUZZARA – Affrontare le criticità emerse nel corso degli ultimi anni e programmare le attività del 2025: sono questi i punti fondamentali dell’incontro fra la giunta comunale e la Pro loco di Suzzara, avvenuto sabato mattina nella sede comunale.

Uno degli aspetti sollevati nell’ultimo periodo è quello che riguarda l’aumento delle spese per l’organizzazione e lo svolgimento delle manifestazioni, problema che è stato evidenziato anche dalla decisione della Pro loco di sostituire la tradizionale festa della polenta con quella del ringraziamento. Per questo motivo, l’intenzione dell’amministrazione comunale è quella di valutare l’acquisto delle strutture e delle attrezzature necessarie all’organizzazione delle attività, investendo, così, a favore non solo della Pro loco ma di tutta la comunità, delle frazioni e di tutte le associazioni presenti sul territorio. Coinvolgere maggiormente il tessuto associativo suzzarese, inoltre, è uno degli altri obiettivi dell’amministrazione, che punta anche a incrementare il numero di cittadini volontari.

Per quanto riguarda le manifestazioni del 2025, la giunta ha sottolineato l’esigenza di promuovere iniziative che siano sempre più sostenibili dal punto di vista delle risorse impiegate e di ampliare anche l’offerta di eventi nei mesi estivi. È obiettivo comune, quindi, rendere più attrattivo il centro storico durante tutto l’anno con eventi e progetti che vedano la collaborazione sia del mondo associativo che delle categorie economiche, creando occasioni di comunità e coinvolgimento attivo dei cittadini.