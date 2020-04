Precipita nel canale Fossalta mentre controlla le gabbie delle nutrie: inutili i soccorsi per un 81enne di Schivenoglia

SCHIVENOGLIA – Era uscito per controllare le gabbie per le nutrie collocate nei suoi campi, in prossimità del canale Fossalta ma, forse dopo essere scivolato, è finito in acqua perdendo la vita. Vittima è un 81 del posto.

Era il tardo pomeriggio di ieri quando in via Malpasso sopraggiungevano i soccorsi per cercare di salvare la vita ad un 81enne poco prima finito nel canale del Consorzio di Bonifica in Destra Po: un tentativo, purtroppo, inutile perchè l’81enne si era già spento.

Ancora da chiarire l’esatta dinamica dell’incidente anche se con ogni probabilità si tratterebbe di una tragica fatalità: l’uomo – molto conosciuto in paese – era, infatti, uscito poco prima per andare a controllare le gabbie per le nutrie posizionate sui suoi campi, distanti solo alcune centinaio di metri dalla sua abitazione, in via Malpasso, a Schivenoglia, nei pressi del canale di bonifica che taglia la strada.

Stando alle prime ricostruzioni sembrerebbe, infatti, che l’uomo sia caduto – forse dopo essere scivolato o aver perso l’equilibrio nello sporgersi – nel canale Fossalta: una caduta che non gli avrebbe lasciato, purtroppo, alcuno scampo. Una tragica fatalità, insomma, avvenuta mentre l’uomo svolgeva un’azione quotidiana, come era solito sempre fare.

A lanciare l’allarme i famigliare allertatisi non vedendo rientrare in casa l’anziano. Sul posto accorrevano così i carabinieri della Compagnia di Gonzaga ed i vigili del fuoco che non potevano che constatare il decesso dell’uomo.