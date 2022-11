Calcio Eccellenza – Al Castiglione basta un tempo per archiviare la pratica Codogno (2-0)

CASTIGLIONE Il Castiglione torna a fare la voce grossa anche al Lusetti, superando con pieno merito un Codogno parso davvero poca cosa. Alla vigilia del match, mister Fabio Esposito aveva chiesto ai suoi ragazzi una prova di livello, per riprendere il feeling con gli impegni in casa, visto che il recente rendimento dei mastini tra le mura amiche era stato zoppicante. E i desideri del tecnico vengono esauditi, senza nemmeno grossa fatica, nonostante le numerose defezioni. Nella parte del genio ispiratore c’è Lauricella, autore dei due assist vincenti per gli esecutori materiali, ovvero Pasotti e Campagnari, che già nel primo tempo hanno chiuso la pratica. Nei primi minuti prova ad attaccare il Codogno: al 5’ un velenoso tiro da fuori di Franceschinis viene murato da Guagnetti. Due minuti dopo si fa vedere il Castiglione: punizione di Lauricella dalla trequarti, stacco di Guagnetti di poco out. Al 12’ Castiglione in vantaggio: improvviso cambio di gioco di Lauricella, che da destra pesca sul fronte di sinistra Pasotti. Dopo l’intervento a vuoto di Bernardini, l’esterno di casa ha buon gioco nell’entrare in area per poi fulminare Ziglioli sul secondo palo. E’ un monologo aloisiano: la squadra di Esposito amministra con un incessante giro palla, i lodigiani sembrano capirci poco, non andando nemmeno in pressione. E quando i rossoblù accelerano fanno male, come al 31’: ancora palla persa da Bernardini sull’attacco di Pasotti, che a centroarea serve Campagnari. Quest’ultimo, però, da ottima posizione, spara alto. Al 39’ squillo del Codogno: ci prova Bolli, ma la sfera sibila fuori di poco. E’ solo un fuoco di paglia, perché al 43’ raddoppiano meritatamente i rossoblù: cross dalla destra di Lauricella, palla che taglia ancora l’area del Codogno e dall’altro lato sbuca stavolta Campagnari, il quale deve solo appoggiare in rete, da pochi passi. Col 2-0 gara sostanzialmente in ghiaccio. Nella ripresa accade poco o nulla: ad inizio secondo tempo due buone chance per Lauricella (52’) e Mangili (54’), ma la mira è difettosa. Al 66’ altra chance, tra le pochissime, per lo spento Codogno: sponda di Franzese in area per Tomasini, che cicca clamorosamente da posizione interessante. La gara poi perde ulteriormente d’intensità, con gli ospiti incapaci di impensierire la squadra di Esposito. I rossoblù così intascano senza troppi patemi tre punti fondamentali per proseguire la corsa tra le big.