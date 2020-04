Sabbioneta “Pasqua senza turisti ma rinasceremo”

SABBIONETA – Quella appena trascorsa è sicuramente una Pasqua che nessuno spera di dover rivivere in futuro. L’atmosfera che si respira è ben sintetizzata da alcune riflessioni del sindaco Marco Pasquali. «Il giorno di Pasquetta – afferma il primo cittadino – è sempre stato un brulicare di turisti e visitatori a Sabbioneta. Una gioia per i sabbionetani, un momento di fortuna per i nostri commercianti. Quest’anno non c’è stata per nessuno – visitatori, sabbionetani, attività – la solita Pasquetta. Non solo: salteranno i ponti del 25 aprile e dell’1 maggio. Vedremo il 2 giugno cosa succederà. Avevamo presentato il primo di marzo il tanto atteso biglietto unico. Neanche il tempo di dirlo. Avevamo studiato grandi eventi nel nostro teatro che sarebbero partiti a marzo; tutto da rimandare», – racconta con rammarico il sindaco .

Giornate in cui il pensiero va anche «agli operatori del turismo, alle “nostre” guide, ai bar e ai ristoranti chiusi, allo stupore dei turisti all’ingresso del teatro, alle corse dei bambini sotto la Galleria, alla Cavalcata che nessuno fotograferà. Penso a quanto lavoro era già stato fatto per questo settore vitale per Sabbioneta e ai risultati che già ci attendevamo. Mi auguro che questo drammatico momento possa preparare per tutti un nuovo Rinascimento. Da parte nostra ce la metteremo tutta. Consapevoli di quanto sarà difficile, ma anche necessario. Sarà bellissimo quando i nostri palazzi torneranno a vivere e noi con loro».

Ugo Boni