Rugby Top 10 – Gamboa: “Sì Viadana, ti meriti un applauso. Ora però batti la Lazio”

VIADANA Era una missione impossibile, e infatti è arrivata puntuale la sconfitta, ma il Viadana, in emergenza e senza partite nelle gambe da quasi due mesi, ha compiuto comunque una bella impresa giocando (quasi) alla pari con l’imbattuta capolista Petrarca, che alla fine l’ha spuntata per 29-10 nel match valido per la seconda di ritorno del Top 10. Il quindici giallonero tornerà in campo domenica allo Zaffanella (ore 13) per affrontare la Lazio: dalla prima all’ultima, stavolta la vittoria è d’obbligo, anche se i problemi legati alla precaria preparazione rimangono. La classifica però piange: sono appena 15 i punti conquistati dai ragazzi guidati da German Fernandez, sempre terz’ultimi, che devono recuperare la sfida casalinga dell’ultima di andata col Rovigo (lo faranno il 5 marzo). Dietro hanno soltanto la Lazio, appunto, e il Mogliano, che ha 5 punti in meno ma di partite ne deve recuperare ben tre.

La squadra ha ripreso gli allenamenti lunedì e sarà in campo anche oggi, giorno tradizionalmente dedicato al riposo. Attenzione comunque alla Lazio, che domenica scorsa ha retto bene il confronto con Rovigo, chiudendo i primi quaranta minuti in parità (17-17), per poi crollare nella ripresa.

«Sabato a Padova l’atteggiamento è stato buono – osserva il gm Ulises Gamboa – soprattutto se consideriamo che non giocavamo una partita ufficiale dall’11 dicembre visto che le tre di Coppa Italia in programma in gennaio sono tutte saltate. Qualche imprecisione c’è stata, nel primo tempo abbiamo perso tre touche e una anche nella ripresa. E’ chiaro che contro avversari di quel livello, ogni errore lo paghi a caro prezzo. Ma si sono viste anche buone trame di gioco e alla fine possiamo essere soddisfatti di come è andata, risultato a parte. Voglio fare i complimenti a tutti i ragazzi che erano in panchina e, una volta gettati nella mischia, hanno dato un grosso contributo alla squadra, in particolare Mignucci, al debutto assoluto in prima squadra. La prossima partita con la Lazio? Non ci sono avversari facili in questo campionato – avverte Gamboa – è una partita molto importante, che i ragazzi devono approcciare nel modo giusto, con grinta e concentrazione. Bisogna limitare gli errori, vincere è troppo importante». Per la sfida di domenica con i capitolini, coach Fernandez spera di recuperare Apperley e Jelic.