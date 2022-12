Calcio Serie C – Domani Mantova-Pro Vercelli: Pierobon recupera, Paudice scalpita

Mantova La gara contro la Pro Vercelli si avvicina a grandi passi. Oggi a Mantovanello ultimo allenamento agli ordini del mister Nicola Corrent per verificare la condizione dei giocatori. In casa Mantova è stata un’altra settimana delicata, caratterizzata da qualche intoppo sulla tabella di marcia per alcuni giocatori. La nota positiva è sicuramente il ritorno di Pierobn, elemento sul quale punta molto il tecnico veronese. Uno di quei giovani che è riuscito a mettersi in vetrina con prestazioni molto convincenti, di quantità e qualità. Sarà poi Corrent a decidere se farlo partire titolare oppure no. Il fatto che Messori sia fuori uso per un problema alla caviglia lascia pensare che il giovane, ex Primavera dell’Hellas Verona, possa partire dal via. I problemi principali riguardano la corsia di destra in difesa. Corrent dovrà fae a meno di Pinton e molto probabilmente anche di Pedrini, che ieri è rimasto a riposo. Non è da escludere che un tentativo possa essere fatto oggi, ma lo staff biancorosso non vuole rischiare. In questa zona del campo la soluzione potrebbe essere quella adottata domenica scorsa a Renate, proponendo Matteucci, che ha fatto molto bene. Ma una chance potrebbe averla Silvestro, che pur essendo un mancino naturale, non disdegna l’idea di giocare a destra. Certamente non è il suo ruolo naturale. A sinistra arriverà sicuramente la conferma per Ceresoli, anche perchè Darrel ha avuto un attacco influenzale e difficilmente potrà recuperare. E poi c’è l’attacco: Paudice vuole essere protagonista e proverà a mettere in difficoltà mister Corrent, fino all’ultimo. Sarà lui a guidare l’attacco biancorosso contro i “leoni della Sesia”?