Rinnovata la collaborazione tra le polizie locali di Viadana e Casalmaggiore

VIADANA – Ieri è stata firmata la convenzione relativa al prosieguo della collaborazione tra il Comune di Casalmaggiore e quello di Viadana per il servizio di polizia locale. A firmare il documento i sindaci Nicola Cavatorta e Filippo Bongiovanni. Un’intesa finalizzata alla cooperazione tra i due comandi di polizia locale ed intrapresa nel corso del precedente mandato amministrativo. Come in questi anni quindi la convenzione prevede lo svolgimento in modo coordinato e congiunto di diverse attività come servizi di polizia stradale, controlli in materia urbanistico-edilizia e di tutela dell’ambiente, servizi in occasione di manifestazioni, sagre ed eventi pubblici ed attività di condivisione di strumenti, conoscenze e formazione specifica tra i due comandi interessati. Una condivisione virtuosa delle rispettive risorse ed organici in determinati ambiti e momenti. L’accordo avrà durata di ventiquattro mesi e durerà fino al 30 novembre 2022.