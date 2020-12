Sgarbi a Sabbioneta: “Ma quale promozione?”

SABBIOENTA – Ormai sono passati quasi sei mesi da quando l’onorevole Vittorio Sgarbi ha fatto visita a sorpresa nella Piccola Atene, accolto dal sindaco Marco Pasquali e dal collega Alessandro Sarasini, che lo hanno accompagnato a conoscere anche il vicino borgo gonzaghesco di Commessaggio, col suo splendido Torrazzo da poco ristrutturato e il suggestivo ponte di barche.

Il critico d’arte, quasi più noto come figura mediatica che come politico, nelle scorse settimane si è addirittura “trasformato” in un’opera d’arte vivente: sollevato di peso dai commessi dei palazzi romani per portarlo fuori dall’Aula, ha finito per assumere la posa di Cristo in una celebre opera di Raffaello.

A Sabbioneta Sgarbi non veniva da un ventennio, ovvero da quando rivestiva il ruolo di sottosegretario ai beni culturali. Il ritorno, oltre a sollecitare vecchie e gradite memorie, gli ha suscitato la voglia di “aiutare il rilancio di Sabbioneta”. Un impegno che si è preso in prima persona, una volta raccolte le informazioni utili allo scopo. Per questo nel corso della visita, che ha riguardato anche il ricco patrimonio ecclesiastico, ha fatto scattare foto a destra e manca ai suoi collaboratori, indicando gli oggetti o i particolari che gli interessavano, facendo incetta anche di pubblicazioni sulla storia e l’arte locale. Per il momento, tuttavia, Sgarbi non si è ancora speso pubblicamente, in qualche talk show televisivo (dove è spesso ospite) o anche sulla stampa. Nella Piccola Atene sono tutti consapevoli dei suoi molteplici impegni, per cui nessuno se la prende e resta la fiducia che prima o poi mantenga l’impegno, anche se non si sa ancora in che forma. Un fatto è certo: Sgarbi ama Sabbioneta, al punto da metterla quasi alla pari con città come Parigi. «Sabbioneta è come Ferrara, come Urbino – ha affermato il critico d’arte -: città partorite dalla mente di un solo uomo che non sono meno importanti della Ville Lumiére e della sua modernità».