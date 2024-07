San Giacomo delle Segnate – Furgone a fuoco, ma i vitellini trasportati sono stati salvati

San Giacomo delle Segnate Un furgone, con all’interno dei vitellini, ha preso fuoco, gli animali però, fortunatamente sono stati salvati. Il fatto è avvenuto ieri mattina poco prima del centro abtato di San Giacomo delle Segnate.

Erano circa le 12,30 quando il camioncino, adibito al trasporto di animali vivi, ha improvvisamente preso fuoco. L’autista è riuscito a scendere e ha messo in salvo i due vitellini aiutato da un uomo, un muratore che si trovava con il suo mezzo proprio dietro il mezzo incendiato. E’ stato dato l’allarme e da Suzzara è partita una squadra dei vigili del fuoco ma intanto un agricoltore che stava lavorando in un campo lì vicino ha attivato la sua pompa dell’acqua e con questa è riuscito praticamente a spegnere le fiamme che avevano prodotto un’altissima colonna di fumo. I vigili dell fuoco poi hanno completato le operazioni mettendo in sicurezza il camioncino. Ancora non sono chiare le cause dell’incendio: si ipotizza un surriscaldamento del motore o un guasto a qualche componentistica elettrica.