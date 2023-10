Bocce – Under 15, Mattia Meda si aggiudica il Gran Premio Pedemontana

Bassano del Grappa Domenica scorsa, a Bassano del Grappa, si è svolta la gara di bocce riservata agli Juniores denominata secondo Gran Premio Pedemontana. Ancora un successo per i colori mantovani. Nella categoria Under 15 è salito sul gradino più alto del podio Mattia Meda (in foto), tesserato per la società veneta Vigasio Villafranca. In finale ha battuto Jona Vacillotto della Bredese di Treviso. Un successo meritato, che ha visto il giovane Mattia imporsi sull’avversario con una grande prestazione e tanta tenacia. Il movimento boccistico mantovano si congratula ed è orgoglioso della crescita del bravo atleta mantovano.