Unitalsi Mantova, settant’anni e non sentirli

MANTOVA L’Unitalsi, acronimo di Unione Nazionale Italiana Trasporto Ammalati a Lourdes e santuari internazionali, è un’associazione di volontari che dedicano tempo, fatiche e soldi per accompagnare gli ammalati a Lourdes e vivere con loro una esperienza di fede. A Mantova nel 1954 il Vescovo di Mantova, mons. Menna, incaricava Mons. Attilio Benedini, che già seguiva altre associazioni impegnate nel sociale (Oda Cif ecc.) di potere seguire anche l’Unitalsi. L’intuizione fu talmente importante, che la proposta di dare nuovo impulso all’associazione porta oggi a dire: settant’anni e non li dimostra. Infatti proprio a Lourdes, ove ci troviamo per l’annuale pellegrinaggio abbiamo festeggiato la ricorrenza con il dono di un cero davanti alla grotta ove Bernardetta ebbe le visioni della Vergine. Molte persone, alcune desiderose di donare il proprio tempo, altre alla ricerca di salute del corpo e dello spirito, hanno fatto propria questa proposta di vita e partecipano alle iniziative della sottosezione con entusiasmo. La vita dell’associazione è intimamente legata all’esperienza di vita di Monsignore e lo sono le numerose iniziative messe in campo in questi anni e a cui i volontari dell’UNitalsi e del gruppo volontari S. Anselmo hanno sempre dato la propria disponibilità.